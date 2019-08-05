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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Американские СМИ критикуют Трампа за нерешительность в переговорах с Турцией

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединенным Штатам не удалось предотвратить поставку российских С-400 в Турцию. The Foreign Policy призывает не удивляться, если Россия продолжит увеличивать свое влияние при помощи продаж оружия.

Эта ситуация продемонстрировала неспособность администрации президента Дональда Трампа противостоять противникам США при помощи санкций. Неоднозначность позиции США позволила турецкому президенту Реджепу Эрдогану полагать, что он может продолжать приобретение С-400 без значительных последствий. 

Москве сделка с Анкарой принесет $2,5 млрд, от которых выиграет внешняя политика страны и пострадают американские интересы. Кроме того, у Москвы появятся рычаги влияния на Анкару, а ее отношения с Вашингтоном будут повреждены. Вина американской администрации заключается в том, что она не стремилась вводить санкции против России. В то же время Эрдоган недооценил США, так как не ожидал, что Турцию исключат из программы создания F-35.

По мнению авторов, возникает вопрос, может ли администрация Трампа не допустить, чтобы американские партнеры и союзники принимали противоречащие интересам США решения. Ее нерешительность может привести к тому, что российская сторона будет и дальше поставлять оружие партнерам и союзникам США и ухудшит их отношения с Вашингтоном. В частности, переговоры о покупке С-400 ведут Катар, Индия и Саудовская Аравия.

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Страны
Индия
Катар
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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