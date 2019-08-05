Ранее не анонсировавшийся пуск ракеты "Протон-М" состоится 6 августа - Рогозин

Ракета космического назначения "Протон-М" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Москва/Байконур. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Очередной пуск ракеты-носителя "Протон-М" состоится 6 августа с космодрома Байконур, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра - 2 августа ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник, 6 августа", - написал Рогозин в Twitter в четверг вечером.

Ранее данный пуск не анонсировался.

Глава госкорпорации не уточнил характера полезной нагрузки, которую должна вывести на орбиту ракета, однако, по словам информированного источника "Интерфакса", речь идёт о космическом аппарате в интересах российского министерства обороны. Он не уточнил название и тип спутника.

Ранее сообщалось, что 10 июля с космодрома Плесецк ракетой "Союз-2.1В" были запущены четыре спутника в интересах Минобороны РФ. После выхода на орбиту специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск Воздушно-космических сил внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о блоке выведения "Волга" и космических аппаратах "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538".

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для исследования воздействия на российскую орбитальную группировку искусственных и естественных факторов космоса.

"Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов (КА) "Космос-2535" и "Космос-2536", предназначенных для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания", - сказали в министерстве.

Там сообщили также, что также в четверг в соответствии с программой испытаний космического аппарата (КА) -регистратора и КА-инспектора проведены сбор и обработка их орбитальных параметров, проверка режимов функционирования, оценка параметров целевой аппаратуры.

"Была проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора" - сообщили также в Минобороны.

Там уточнили, что аппаратура спутников регистрирует воздействия на КА-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника.