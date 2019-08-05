Пугающий США спутник-инспектор России провел инспекцию

Космические аппараты (КА) "Космос-2535" и "Космос-2536" успешно проходят испытания, сообщает Минобороны России.

"Проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора", — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, испытания также включали оценку параметров целевой аппаратуры, которая "регистрирует воздействия на КА-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей".

В июле в США предложили ввести запрет на приближение к любому важному американскому КА других спутников на определенное расстояние, например 50 километров в случае геосинхронной орбиты.

"Космос-2535" и "Космос-2536" выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 10 июля.

В том же месяце автор блога SatTrackCam Марко Лангбрук показал, что возможности маневрирования летательного аппарата X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) Военно-воздушных сил США и обычного околоземного спутника сопоставимы.

В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований (США) опубликовал отчет "Оценка космических угроз — 2018", в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.