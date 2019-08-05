В России заметили у Израиля противоядие против С-300

Принятие на вооружение Израилем комплекса противоракетной обороны (ПРО) Arrow-3 существенно ограничит возможности имеющихся у Сирии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300, пишет "Свободная пресса".

Издание полагает, что завершение создания Arrow-3 сделает воздушное пространство Израиля и близлежащие регионы практически "непробиваемыми". "Разумеется, косвенно это касается и России — все-таки наши самолеты и ракеты находятся в Сирии, которая граничит с Израилем, и при определенных условиях это господство еврейского государства может выйти для нас боком", — пишет "Свободная пресса".

Издание отмечает, что "сирийцы будут серьезнейшим образом ограничены в возможности использовать С-300 при отражении очередного налета ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля]". "К тому же, практически на все виды российских ракет у Израиля теперь есть противоядие. Да и против кого создаются такие технологии, если не против стран с мощным арсеналом?" — говорится в публикации.

В июле Израиль уличили в использовании истребителей пятого поколения F-35I Adir для нанесения ударов по иранским позициям в Ираке.

В том же месяце Израиль и США провели на Аляске (Соединенные Штаты) испытания Arrow-3, способного поражать заатмосферные цели.