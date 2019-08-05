ВВС США протестировали программное обеспечения для "ведомых" БПЛА

ВВС США сделали еще один важный шаг в направлении разработки автономного боевого беспилотного самолета в рамках программы, известной как Skyborg. Об этом сообщает портал Defense Aerospace.

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На авиабазе Эдвардс (Калифорния) ВВС США провели испытательный полет в рамках развития программы беспилотных ведомых. Этот проект предполагает создание т.н. ведомых БПЛА XQ-58A Valkyrie и системы искусственного интеллекта Skyborg.

Предполагается, что Valkyrie будут взаимодействовать с F-35A и F-15EX, расширяя радиус действия истребителей и снижая вероятность демаскировки самолета. БПЛА должны будут лететь вперед со включенными радарами для обнаружения РЛС противника. Ведущий истребитель будет лететь с выключенным радаром, при этом получая информацию от дронов в режиме реального времени. На истребителе будет установлена система Skyborg, которая в полуавтоматическом режиме сможет контролировать действия БПЛА.

Целью тестового полета была проверка нового пакета программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности полета беспилотного летательного аппарата.

На текущий момент разработки ведутся сразу в нескольких направлениях. Ученые изучают как возможности создания дешевых "беспилотников", так и программного обеспечения, позволяющего пилотам управлять дронами в ходе выполнения стандартного полетного задания.

Новый БПЛА должен встать в строй в ближайшие 5 лет

Управление стратегического развития и экспериментальных программ при Исследовательской лаборатории ВВС США работает над созданием прототипа автономного боевого летательного аппарата с таким прицелом, чтобы выйти на его первичное оперативное использование уже в 2023 году.

Испытания проводятся на реактивном БПЛА длиной 3,7 метра, способном развивать скорость до 250 узлов. В бортовую систему беспилотного аппарата нарочно внесены изменения, которые выводят его за пределы летных ограничений. На время испытаний бортовая система "беспилотника" нарочно запрограммирована таким образом, чтобы регулярно выводить за пределы летных ограничений. В тот момент, когда в БПЛА проходит "сбой", программа TACE должна взять дрон под свое управление, стабилизировать "беспилотник" и доставить его в безопасную точку.

В этом году программу уже тестировалась на менее мощном БПЛА. Его скорость составляла 30 узлов, и тогда система доказала свою эффективность. После нынешних испытаний программу проверят на еще более мощном беспилотном летательном аппарате.