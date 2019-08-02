Войти
02.08.2019
Lenta.ru

США получили эффективное оружие против Ирана

478
0
0
F-15E Strike Eagle
F-15E Strike Eagle.
Источник изображения: Фото: Reuters

Истребители F-15E Strike Eagle Военно-воздушных сил (ВВС) США получили кассетные бомбы, которые могут использоваться в случае необходимости,для отпугивания групп иранских катеров в районе Персидского залива, сообщает The Drive.

Как пишет издание, некоторые самолеты получили системы Wind Corrected Munitions Dispenser (WCMD), к которым, в частности, относятся кассетные бомбы CBU-103/B, состоящие из 202 бомб BLU-97/B Combined Effects Bomblet (CEB), и CBU-105/B, включающие 10 бомб BLU-108/B Sensor Fuzed Munitions (SFM).

К таким выводам The Drive пришло, обратив внимание на снимки F-15E Strike Eagle, задействованных в патрулировании над Персидским заливом и обеспечении воздушного сопровождения кораблей и морского транспорта в Ормузском проливе.

В июле Минобороны России представило на выставке в парке "Патриот" кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.

В декабре 2017 года Jane's 360 сообщил, что Пентагон прекратит уничтожение кассетных бомб, оставляя за собой право на их применение в случае возникновения в этом необходимости.

В декабре 2008 года 93 страны мира подписали договор о запрете кассетных бомб. Такие государства, как, в частности, США, Россия, Иран, Китай и Индия, к соглашению не присоединились.

Бомбовая кассета представляет собой снаряд-контейнер, содержащий десятки более мелких бомбовых элементов.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
08.08.2013
Истребительное большинство
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
09.02.2010
Т-50: полет в будущее – исламский эксперт
24.02.2009
Российская ПВО vs. американская ударная авиация. Отечественные зенитные ракетные системы состоят на вооружении армий десятков стран мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 13:47
  • 3
Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
  • 02.08 13:39
  • 20
Тяжеловозы белорусской породы
  • 02.08 13:36
  • 2
В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
  • 02.08 13:06
  • 1
Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса
  • 02.08 12:48
  • 10
Россию защитят 50-летними летающими лодками
  • 02.08 12:22
  • 9
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 02.08 11:56
  • 67
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 02.08 08:57
  • 35
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 02.08 08:26
  • 1
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
  • 02.08 08:24
  • 149
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 02.08 05:05
  • 20
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 02.08 01:40
  • 60
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 22:57
  • 3
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 21:49
  • 31
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 01.08 18:40
  • 6
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)