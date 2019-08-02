В США разработали 30-мм снаряды с датчиком приближения

Американская компания Northrop Grumman Armament Systems разрабатывает 30-мм снаряды LW30 PROX, оснащенные датчиками приближения. Демонстрационные испытания запланированы на начало 2020 года, пишет Jane’s.

Источник изображения: U.S. Army

Как сообщает издание, новый разрабатываемый боеприпас оснащается осколочно-фугасной боевой частью. Масса всего выстрела составляет 350 граммов, из них 245 грамм весит сам снаряд, а 105 приходится на взрывчатое вещество. Он оснащен электровоспламенителем и радиочастотным датчиком приближения к цели.

Датчик приближения позволяет устанавливать три режима подрыва боеприпаса: на некотором расстоянии не долетая цели, при попадании в цель или на некотором расстоянии после пролета цели. Программирование происходит до выстрела, после вылета снаряда из пушки ничего исправить уже нельзя. Хотя в компании заявляют о проведении работ, позволяющих менять параметры поражения цели уже после проведения выстрела.

Новый боеприпас LW30 PROX разрабатывается для применения в скорострельных пушках M230 и M230LF (XM914) Bushmaster, устанавливаемых в том числе и на вертолеты AH-64 Apache. Предполагается использовать данный боеприпас для уничтожения беспилотников, легкой бронетехники и живой силы противника.

Разработчики заявляют, что следующим проектом компании станет разработка такого же снаряда калибра 50-мм.