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02.08.2019
Военное обозрение

В США разработали 30-мм снаряды с датчиком приближения

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Американская компания Northrop Grumman Armament Systems разрабатывает 30-мм снаряды LW30 PROX, оснащенные датчиками приближения. Демонстрационные испытания запланированы на начало 2020 года, пишет Jane’s.

Источник изображения: U.S. Army

Как сообщает издание, новый разрабатываемый боеприпас оснащается осколочно-фугасной боевой частью. Масса всего выстрела составляет 350 граммов, из них 245 грамм весит сам снаряд, а 105 приходится на взрывчатое вещество. Он оснащен электровоспламенителем и радиочастотным датчиком приближения к цели.

Датчик приближения позволяет устанавливать три режима подрыва боеприпаса: на некотором расстоянии не долетая цели, при попадании в цель или на некотором расстоянии после пролета цели. Программирование происходит до выстрела, после вылета снаряда из пушки ничего исправить уже нельзя. Хотя в компании заявляют о проведении работ, позволяющих менять параметры поражения цели уже после проведения выстрела.

Новый боеприпас LW30 PROX разрабатывается для применения в скорострельных пушках M230 и M230LF (XM914) Bushmaster, устанавливаемых в том числе и на вертолеты AH-64 Apache. Предполагается использовать данный боеприпас для уничтожения беспилотников, легкой бронетехники и живой силы противника.

Разработчики заявляют, что следующим проектом компании станет разработка такого же снаряда калибра 50-мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
М-91
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
БПЛА
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