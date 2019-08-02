Войти
02.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Бронеавтомобили "Атлет" подготовлены к испытаниям

530
0
0
Бронеавтомобиль "Атлет"
Бронеавтомобиль "Атлет".
Источник изображения: © Пресс-служба Военно-промышленной компании

Предварительные испытания новейших бронеавтомобилей "Атлет" разработки "Военно-промышленной компании" (ВПК) назначены на понедельник 5 августа.

"С понедельника опытные образцы бронированных автомобилей "Атлет" приступают к отработке программы предварительных испытаний", – рассказал генеральный директор компании Александр Красовицкий ТАСС.

Испытания будут проводиться в Бронницах на базах НИИЦ автомобильной техники, в НИИЦ бронетанковой техники Министерства обороны РФ, а также в Центре испытаний автомобильной техники "НАМИ" в Дмитровском районе.

В ходе испытаний машины пройдут по бездорожью, магистральным и специальным трассам. Кроме того, автомобили проверят на устойчивость к обстрелам и подрывам.

Бронеавтомобиль "Атлет" был представлен общественности в конце июня на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Техника предназначена для перевозки личного состава и военных грузов. "Атлет" оборудован всеми системами для обеспечения необходимого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Машины семейства имеют колесную формулу 4х4, в автомобиле предусмотрены антитравматические сиденья для всех членов экипажа и кондиционер. В базовой комплектации "Атлет" имеет 2-у уровень баллистической защиты по общим техническим требованиям

В отличие от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля "Тигр", новейшие бронемашины имеют увеличенную до 1600 кг грузоподъемность, повышенную до 2 кг в тротиловом эквиваленте противоминную стойкость, а также новый российский дизельный двигатель ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.


Елизавета Булкина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
15.04.2019
Шойгу: ОПК вышел на стабильные поставки
15.04.2019
Очередной Единый день приемки военной продукции
26.07.2018
Участники международного конкурса "Военное ралли" из Египта и Узбекистана осваивают российскую технику
30.05.2017
"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные
14.03.2016
Звездный танк или патриотическое недоразумение?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 13:47
  • 3
Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
  • 02.08 13:39
  • 20
Тяжеловозы белорусской породы
  • 02.08 13:36
  • 2
В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
  • 02.08 13:06
  • 1
Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса
  • 02.08 12:48
  • 10
Россию защитят 50-летними летающими лодками
  • 02.08 12:22
  • 9
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 02.08 11:56
  • 67
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 02.08 08:57
  • 35
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 02.08 08:26
  • 1
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
  • 02.08 08:24
  • 149
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 02.08 05:05
  • 20
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 02.08 01:40
  • 60
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 22:57
  • 3
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 21:49
  • 31
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 01.08 18:40
  • 6
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)