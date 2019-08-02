Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.

"Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие", – написал министр в комментарии для медиагруппы RND, передает Deutsche Welle.

Маас добавил, что "один из самых успешных" договоров о ядерном разоружении постепенно становится историей.

США остановили действие договора о РСМД под предлогом того, что российская ракета 9М729 якобы нарушает соглашение, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры.

В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.

Алексей Дегтярев