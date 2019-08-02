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02.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет

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Источник изображения: Adriano Machado/Reuters

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.

"Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие", – написал министр в комментарии для медиагруппы RND, передает Deutsche Welle.

Маас добавил, что "один из самых успешных" договоров о ядерном разоружении постепенно становится историей.

США остановили действие договора о РСМД под предлогом того, что российская ракета 9М729 якобы нарушает соглашение, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры.

В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
9М729
Mark 41
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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