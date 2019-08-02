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02.08.2019
Военно-промышленный курьер

В Сирии серьезно пострадала от пожара база ВВС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

В соответствии с данными сирийской прессы на юго-востоке провинции Алеппо на военной авиабазе США, расположенной неподалеку от населённого пункта Аль-Сабат Вукани, произошёл пожар.

По имеющейся информации, причиной указанного инцидента стало нападение неизвестных лиц, предположительно членов проправительственной группировки в ответ на бомбардировку американской авиацией позиций Национальных сил обороны Сирии (NDF) в окрестностях города Камишли.

Пока отсутствуют какие-либо официальные заявления со стороны США. Впрочем, сообщается, что на военном объекте бушует сильный пожар. Очаг возгорания находится недалеко от склада с горючим.

Известно, что на авиабазе в Аль-Сабат Вукани размещаются несколько боевых вертолётов ВВС США, которые занимаются патрулированием северной части Сирии и поддерживают "Сирийские демократические силы" (SDF) в районе Манбиджа.

Портал Free News отмечает, что поджог американской военной базы совершили силы поддерживаемые Турцией, которая хочет, чтобы США перестали поддерживать курдов и покинули указанный регион.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
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