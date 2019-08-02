Войти
02.08.2019
Известия.ru

Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках "Союзов" с Восточного

495
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Роскосмос" планирует провести в 2020 году не менее четырех пусков ракет "Союз" с космодрома Восточный. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, вся инфраструктура для запусков готова, пишет RT. "У нас в следующем году на Восточном будет минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

Он также рассказал, что в 2019 году планируется совершить около 40 пусков в космос. Это будет зависеть от готовности партнеров корпорации по нагрузкам и по космическим аппаратам, передает REGNUM.

В июле текущего года Россия провела пять пусков ракет "Союз" разных модификаций, отмечается на сайте производителя носителей — Ракетно-космического центра "Прогресс".

5 июля ракета "Союз-2.1Б" с метеоспутником "Метеор" и рядом малых аппаратов была запущена с космодрома Восточный, 10 июля с Плесецка — "Союз-2.1В" со спутниками военного назначения. 20 июля с Байконура запустили "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13". 30 и 31 июля состоялись пуски ракет-носителей "Союз-2.1А" с военным спутником "Меридиан" и грузовым кораблем "Прогресс МС-12" с Плесецка и Байконура соответственно.

При запуске "Прогресса" был установлен мировой рекорд по времени полета к Международной космической станции (МКС). Корабль добрался до цели на три минуты быстрее предыдущего "Прогресса", полет которого длился 3 часа 21 минуту.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Восточный Космодром
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
04.04.2019
Восточный переворот
06.07.2018
Использование ракеты-носителя "Союз 2.1а" под пилотируемые полеты начнется в 2020 году - источник
22.12.2017
Ракеты и люди
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 13:47
  • 3
Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
  • 02.08 13:39
  • 20
Тяжеловозы белорусской породы
  • 02.08 13:36
  • 2
В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
  • 02.08 13:06
  • 1
Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса
  • 02.08 12:48
  • 10
Россию защитят 50-летними летающими лодками
  • 02.08 12:22
  • 9
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 02.08 11:56
  • 67
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 02.08 08:57
  • 35
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 02.08 08:26
  • 1
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
  • 02.08 08:24
  • 149
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 02.08 05:05
  • 20
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 02.08 01:40
  • 60
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 22:57
  • 3
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 21:49
  • 31
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 01.08 18:40
  • 6
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)