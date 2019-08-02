Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках "Союзов" с Восточного

"Роскосмос" планирует провести в 2020 году не менее четырех пусков ракет "Союз" с космодрома Восточный. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, вся инфраструктура для запусков готова, пишет RT. "У нас в следующем году на Восточном будет минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

Он также рассказал, что в 2019 году планируется совершить около 40 пусков в космос. Это будет зависеть от готовности партнеров корпорации по нагрузкам и по космическим аппаратам, передает REGNUM.

В июле текущего года Россия провела пять пусков ракет "Союз" разных модификаций, отмечается на сайте производителя носителей — Ракетно-космического центра "Прогресс".

5 июля ракета "Союз-2.1Б" с метеоспутником "Метеор" и рядом малых аппаратов была запущена с космодрома Восточный, 10 июля с Плесецка — "Союз-2.1В" со спутниками военного назначения. 20 июля с Байконура запустили "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13". 30 и 31 июля состоялись пуски ракет-носителей "Союз-2.1А" с военным спутником "Меридиан" и грузовым кораблем "Прогресс МС-12" с Плесецка и Байконура соответственно.

При запуске "Прогресса" был установлен мировой рекорд по времени полета к Международной космической станции (МКС). Корабль добрался до цели на три минуты быстрее предыдущего "Прогресса", полет которого длился 3 часа 21 минуту.