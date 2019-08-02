Войти
02.08.2019
Военное обозрение

Европейские учёные связали выброс рутения в 2017 с "нештатной" ситуацией на "Маяке"

389
0
0

Специалисты Венского технологического университета опубликовали доклад по поводу событий, которые фиксировались в сентябре 2017 года. Речь идёт о распространении радиоактивного рутения, следы которого, по версии западных специалистов, обнаруживались в атмосфере над Россией и странами Европы.

Источник изображения: https://www.tuwien.at

Фото из Венского технологического университета

В докладе венских специалистов представлены результаты более 1,3 тысячи исследований из разных стран Европы и не только.

Учёные Дитер Хайнц и Пауль Зэй из Института атомной физики Австрии входили в число 70 экспертов из разных стран, включая Францию и Германию, которые занимались исследованиями. Учёные утверждают, что распространение рутения связано с некой нештатной ситуацией на российском ядерном объекте "Маяк".

Из доклада:

Мы измерили радиоактивный рутений-106. Измерения показали наибольший единичный выброс радиоактивности от гражданской перерабатывающей установки. Осенью 2017 года во многих европейских странах было измерено облако рутения-106 с максимальными значениями 176 миллибеккерелей на кубический метр воздуха. Значения были в 100 раз выше, чем концентрация, измеренная в Европе после инцидента на "Фукусиме". Период полураспада радиоактивного изотопа составляет 374 дня.

Как сообщают европейские учёные, наличие исключительно рутения в выбросе позволяет говорить о том, что источником была установка по ядерной переработке.

Из доклада:

Для анализа данных использовались 176 измерительных станций в 29 странах, включая австрийскую обсерваторию Sonnblick на высоте 3106 м. Исследования показали, что осенью 2017 года рутений-106 был найден даже в Карибском море.

При этом австрийские учёные подчёркивают, что поднятая в 2017 году шумиха о якобы "невероятной опасности для здоровья" не имела под собой почвы. Исследования показали, что, несмотря на высокую концентрацию рутения-106, она (концентрация) не достигла того уровня, при котором появлялась бы угроза здоровью человека.

Это был импульсный выброс, который закончился очень быстро.

В Венском технологическом университете отмечают, что пока ни одна страна не взяла на себя ответственности за выброс рутения, однако они заявляют об уверенности в том, что выброс произошёл именно с территории российского "Маяка".

Официальные лица в России эти заявления европейских специалистов на данный момент не прокомментировали.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Россия
Франция
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
07.05.2019
Jyllands-Posten (Дания): паника и истерика не приводят к верным решениям. Отношения с Россией не исключение
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
23.04.2018
Могут ли США победить в третьей мировой войне без ядерного оружия?
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 13:47
  • 3
Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
  • 02.08 13:39
  • 20
Тяжеловозы белорусской породы
  • 02.08 13:36
  • 2
В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
  • 02.08 13:06
  • 1
Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса
  • 02.08 12:48
  • 10
Россию защитят 50-летними летающими лодками
  • 02.08 12:22
  • 9
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 02.08 11:56
  • 67
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 02.08 08:57
  • 35
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 02.08 08:26
  • 1
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
  • 02.08 08:24
  • 149
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 02.08 05:05
  • 20
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 02.08 01:40
  • 60
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 22:57
  • 3
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 21:49
  • 31
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 01.08 18:40
  • 6
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)