Европейские учёные связали выброс рутения в 2017 с "нештатной" ситуацией на "Маяке"

Специалисты Венского технологического университета опубликовали доклад по поводу событий, которые фиксировались в сентябре 2017 года. Речь идёт о распространении радиоактивного рутения, следы которого, по версии западных специалистов, обнаруживались в атмосфере над Россией и странами Европы.

Источник изображения: https://www.tuwien.at

Фото из Венского технологического университета

В докладе венских специалистов представлены результаты более 1,3 тысячи исследований из разных стран Европы и не только.

Учёные Дитер Хайнц и Пауль Зэй из Института атомной физики Австрии входили в число 70 экспертов из разных стран, включая Францию и Германию, которые занимались исследованиями. Учёные утверждают, что распространение рутения связано с некой нештатной ситуацией на российском ядерном объекте "Маяк".

Из доклада:

Мы измерили радиоактивный рутений-106. Измерения показали наибольший единичный выброс радиоактивности от гражданской перерабатывающей установки. Осенью 2017 года во многих европейских странах было измерено облако рутения-106 с максимальными значениями 176 миллибеккерелей на кубический метр воздуха. Значения были в 100 раз выше, чем концентрация, измеренная в Европе после инцидента на "Фукусиме". Период полураспада радиоактивного изотопа составляет 374 дня.

Как сообщают европейские учёные, наличие исключительно рутения в выбросе позволяет говорить о том, что источником была установка по ядерной переработке.

Из доклада:

Для анализа данных использовались 176 измерительных станций в 29 странах, включая австрийскую обсерваторию Sonnblick на высоте 3106 м. Исследования показали, что осенью 2017 года рутений-106 был найден даже в Карибском море.

При этом австрийские учёные подчёркивают, что поднятая в 2017 году шумиха о якобы "невероятной опасности для здоровья" не имела под собой почвы. Исследования показали, что, несмотря на высокую концентрацию рутения-106, она (концентрация) не достигла того уровня, при котором появлялась бы угроза здоровью человека.

Это был импульсный выброс, который закончился очень быстро.

В Венском технологическом университете отмечают, что пока ни одна страна не взяла на себя ответственности за выброс рутения, однако они заявляют об уверенности в том, что выброс произошёл именно с территории российского "Маяка".

Официальные лица в России эти заявления европейских специалистов на данный момент не прокомментировали.