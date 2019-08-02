Рогозин доложил президенту о росте выручки, прибыли и производительности труда в Роскосмосе

И попросил снизить кредитную нагрузку на предприятия отрасли

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует в текущем году существенно увеличить консолидированную выручку и прибыль, просит поддержки президента в части снижения кредитной нагрузки.

Как сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с Владимиром Путиным, корпорация планирует в этом году "существенно нарастить консолидированную выручку - 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей прошлого года".

"По контракту мы выходим именно на эту цифру. В пять раз у нас увеличится чистая консолидированная прибыль. Она не такая большая, но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, можно сказать, что это существенный показатель", - подчеркнул глава "Роскосмоса" на замечание президента о том, что два года назад корпорация "была вообще в минусе".

Рогозин добавил, что производительность труда на предприятиях "Роскосмоса" выросла на 8%, но все-таки "много предстоит сделать в плане реконфигурации отрасли".

При этом он обратил внимание президента на высокую кредитную нагрузку на предприятия "Роскосмоса" и представил президенту некоторые предложения, как ее снизить. "Мы планируем действовать примерно по тем же лекалам, как и с другими госкорпорациями, с учетом появления "Промсвязьбанка" как опорного банка нашей промышленности", - сказал Рогозин.

Говоря о ситуации в научно-производственном центре имени Хруничева (одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности РФ, - "ИФ"), глава "Роскосмоса" сообщил, что в прошлом году удалось отсрочить до 2029 года кредиты и займы, добиться рассрочки по уплате штрафных санкций. Кредитная нагрузка была снижена на 27 млрд рублей.