Шойгу дал высокую оценку военно-политической работе в войсках

Министр обороны провел селекторное совещание

Военно-политические органы, созданные в российской армии, активизировали патриотическую работу с молодежью, способствуют популяризации военной службы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Юнармия – школа патриотизма

"Новое наполнение получила работа в рамках юнармейского движения, которое стало ведущим патриотическим молодежным объединением страны, ряды которого насчитывают почти 556 тысяч человек. Проводятся информационные и агитационные акции, направленные на популяризацию военной службы, сохранение традиций российского воинства и противодействие попыткам фальсифицировать нашу историю", - сказал Шойгу, выступая на селекторном совещании в четверг.

Также он отметил, что "живой интерес вызвала передвижная выставка "Сирийский перелом", а также мероприятия, посвященные 75-летию крупнейших операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

"Для увековечения подвига участников войны ведется работа по созданию музейного комплекса "Дорога памяти" на территории Главного храма Вооруженных сил, строительство которого будет завершено к юбилею Великой Победы", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "по-прежнему приоритетом деятельности остается обеспечение социальной защиты военнослужащих и членов их семей".

"Приняты важные решения по улучшению условий службы военнослужащих-контрактников, летного и корабельного состава", - сказал Шойгу.

По его словам, в ходе сегодняшнего совещания будут подведены основные итоги работы Главного военно-политического управления за первое полугодие и намечены первоочередные задачи на предстоящий период.

"Рассмотрим, как строится военно-политическая работа в армии и на флоте", - сказал Шойгу.

Система военно-политической работы в Вооруженных силах РФ создана в соответствии с поручением президента России от 6 июля 2018 года. Ее основная задача - формировать у личного состава высокие моральные качества, понимание государственной политики в области обороны, воспитывать военнослужащих и молодежь в духе патриотизма и преданности Родине. С этой целью на всех уровнях военного управления созданы военно-политические органы, внесены изменения в Федеральный закон "О статусе военнослужащих", правовые акты президента РФ, правительства и министерства обороны России.

Задолженность ОАК перед Минобороны по обязательствам прошлых лет удалось сократить на 40% - Шойгу

Российское военное ведомство заключило с Объединенной авиастроительной корпорацией более 150 контрактов, по 25-ти из них есть дебиторская задолженность, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Обсудим, как идет погашение дебиторской задолженности предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации. Министерство обороны заключило с корпорацией свыше 150 контрактов на строительство, модернизацию и ремонт авиационной техники. Подчеркну, что по 25 контрактам имеется дебиторская задолженность", - сказал Шойгу, выступая на селекторном совещании в четверг.

По его словам, график погашения дебиторской задолженности был утвержден в начале текущего года.

"На сегодняшний день размер задолженности по обязательствам прошлых лет удалось сократить на 40%. На совещании поговорим о проблемах завершения отдельных контрактов и планах погашения дебиторской задолженности предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации", - сказал министр.

Почти три тысячи человек зачислены в военные довузовские образовательные учреждения

Почти три тысячи человек зачислены в военные довузовские образовательные учреждения в ходе подготовки к новому учебному году, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего в 31 довузовское учебное заведение зачислено около 2800 мальчишек и девчонок", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны в четверг.

Шойгу отметил, что в сентябре первых учащихся примут Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц министерства обороны в Санкт-Петербурге. Более 12 тысяч курсантов-первокурсников уже приступили к обучению по новой программе общевойсковой подготовки.

"При этом особое внимание уделяется воспитанию у курсантов высоких морально-боевых качеств и сплочению воинских коллективов. В вузах завершается корректировка образовательных программ с учетом передовых достижений военной науки и техники, опыта войск, полученного в ходе учений и тренировок, а также специальных операций за пределами Российской Федерации", - добавил министр.

Шойгу сообщил, что подписал приказы о 50-процентной денежной надбавке контрактникам - солдатам, матросам, сержантам и старшинам

Они начнут получать ее с 1 сентября.

Военнослужащие контрактной службы 1-4 тарифных разрядов с 1 сентября получат ежемесячные 50-процентные надбавки к денежному содержанию, сообщил в четверг на селекторном совещании в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд", - сказал он.

Министр напомнил, что "президент РФ принял ряд важных решений по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов".

По его словам, "также с 1 сентября устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка водителям категорий "С", "D" и "СЕ".

Он также сообщил, что по аналогии с решениями, ранее принятыми по офицерам, подготовлены предложения увеличить солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволяет им проживать вместе с семьями.

"В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный", - подчеркнул Шойгу.

Наблюдатели от четырех стран НАТО будут присутствовать на АрМИ-2019 - Шойгу

Четыре страны-члена НАТО прислали своих наблюдателей на Армейские международные игры-2019, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Команда Греции полноценно участвует в соревнованиях, а четыре страны НАТО - Франция, США, Словакия и Турция - прислали своих наблюдателей", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Шойгу напомнил, что в 2019 году на АрМИ приедет 221 команда из 37 стран, семь из которых поучаствуют в соревнованиях впервые. Кроме того, расширяется география проведения конкурсов: в этом году к государствам, на территории которых проходят игры, добавились Монголия, Узбекистан и Индия. Соревнования пройдут с 3 по 17 августа.

Самолеты Министерства обороны РФ, привлеченные к тушению пожаров в Красноярском крае, будут вылетать не менее 20 раз за день, сообщил в четверг замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"В соответствии с разработанным планом-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолетовылетов Ил-76", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны, отметив, что полеты будут выполняться парами.

Булгаков добавил, что к полетам военнослужащие приступили уже в 08:00 мск. В пятницу четыре самолета после полетов приземлятся в Братске. "Оттуда они будут выполнять задачи в дальнейшем", - пояснил он.

По его словам, 10 вертолетов Ми-8, оснащенных специальными водосливными устройствами, прибудут на четыре спланированных аэродрома Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск к исходу текущих суток.

В резерве находится наземная группировка общей численностью более 270 военнослужащих и 40 единиц техники от Центрального военного округа. Отработан каталог объектов, подлежащих тушению. "С 08:00 мск экипажи приступили к выполнению задач", - сказал замминистра.

В ходе селектора Шойгу напомнил, что "Вооруженные Силы РФ привлекаются к тушению пожаров в Красноярском крае по поручению Верховного Главнокомандующего".

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО