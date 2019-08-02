ВМС Таиланда лоббируют покупку в Китае второй ДЭПЛ проекта S26T

ЦАМТО, 1 августа. По данным источников газеты Bangkok Post в ВМС Таиланда, командование флота намерено продолжить реализацию плана закупки в Китае второй ДЭПЛ проекта S26T, стоимость которой оценивается в 12 млрд. бат (360 млн. долл.).

ВМС ожидают, что финансирование покупки будет одобрено парламентом в рамках внесенного правительством на рассмотрение законопроекта о бюджете на 2020 год.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Таиланда подводные лодки отсутствуют. В начале 2015 года командование ВМС в очередной раз приступило к оценке возможных вариантов поставки ДЭПЛ. Были рассмотрены предложения судостроительных компаний из Китая, России, Германии, Республики Корея и Швеции.

В июне 2015 года сформированная для реализации плана закупки подлодок комиссия проголосовала в пользу приобретения предложенной Китайской корпорацией судостроительной промышленности CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) ДЭПЛ S26T (Таиланд), являющейся модифицированным экспортным вариантом ДЭПЛ класса "Юань" ("Тип-041"). Причиной выбора китайских подводных лодок стала их минимальная стоимость по сравнению с предложениями других стран. Как заявлено, стоимость предложенной Китаем подлодки была на треть ниже конкурентов.

Тем не менее, проект был заморожен правительством в результате возникшей в стране волны критики и возобновился в 2016 году, когда правительство утвердило принципиальный план закупки трех построенных в Китае подлодок общей стоимостью 36 млрд. батов. В апреле 2017 года Кабинет министров одобрил выделение 13,5 млрд. батов (383 млн. долл.) для финансирования закупки первой из трех запланированных к приобретению подлодок класса S26T.

Контракт на поставку первой дизель-электрической подводной лодки проекта S26T командование ВМС Таиланда подписало с Китайской корпорацией по судостроению и морской технике CSOC (China Shipbuilding & Offshore International Corporation) 4 мая 2017 года.

Оплата за первую подлодку будет произведена семью траншами, включая 700 млн. батов в 2017 году, а затем по 2 млрд. батов в течение 2018-2023 гг.

Строительство подлодки началось в Китае 7 сентября 2018 года и, как ожидается, будет завершено в середине 2023 года.

Ранее ВМС Таиланда планировали заключить контракт на поставку двух дополнительных S26T в течение ближайших лет и получить все субмарины к 2026 году.

По данным Bangkok Post, ВМС также рассчитывают приобрести в Китае новый десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД) стоимостью около 4 млрд. батов. Как отмечается, новый корабль снизит нагрузку ДВКД "Ангтонг" (построен в Сингапуре).