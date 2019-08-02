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02.08.2019
ТАСС

Подготовку к походу в Арктику начали корабли Северного флота

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

Североморцы проведут учения связи, окажут помощь судну, потерпевшему бедствие и спасут людей на море

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Корабли и суда Северного флота в рамках подготовки к походу в Арктику приступили к совместной отработке задач в Баренцевом море. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе флота.

"Действия кораблей в Баренцевом море проводятся в рамках подготовки к арктическому походу, который начнется в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

Сегодня и завтра североморцы выполнят маневрирование в походном ордере, проведут учения связи, отработают ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие, а также по спасению людей на море. Кроме того, экипажи кораблей отработают задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищенном рейде.

В состав арктической группировки Северного флота вошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец". Это будет уже восьмой арктический поход североморцев в новейшей истории.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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