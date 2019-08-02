Военные под Петербургом посадили беспилотники "противника"

В Ленинградской области специалисты радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку беспилотников условного противника. Все дроны посадили на землю.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. И добавили, что военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию комплексов и станций РЭБ. Расчеты применяли комплексы "Житель" и "Красуха". С их помощью справились с задачами по радиоразведке электронных технических средств на расстоянии до 50 километров.

Все беспилотные летательные аппараты обнаружили, блокировали передачу их данных и принудительно посадили на землю. Кроме этого, военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательной группы "неприятеля".

В учениях были задействованы более ста военнослужащих и около тридцати единиц вооружения и техники.

Светлана Цыганкова