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02.08.2019
ТАСС

Путин назвал хорошим восьмипроцентный рост производительности труда в Роскосмосе

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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В свою очередь глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что еще многое предстоит сделать в плане реконфигурации отрасли

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы роста производительности труда в госкорпорации "Роскосмос".

"Это большой рост, хороший", - сказал он на встрече с главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

Руководитель Роскосмоса доложил президенту, что производительность труда в госкорпорации увеличилась на 8%. "Не могу сказать, что меня удовлетворяет эта цифра, потому что все-таки много предстоит сделать в плане реконфигурации отрасли, но тем не менее 8% - это уж хороший рост", - заметил Рогозин.

Глава Роскосмоса сообщил, что консолидированная выручка госкорпорации в 2019 году вырастет до 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей годом ранее.

"Позвольте два слова по поводу экономических показателей работы государственной корпорации. В этом году мы планируем существенно нарастить консолидированную выручку - 444 миллиарда рублей по сравнению с 352 миллиардами рублей в прошлом году", - сказал он.

Таким образом, этот показатель вырастет на 26,1%. "Это план, но мы идем к нему. То есть мы понимаем, что по контрактам мы выходим именно на эту цифру", - добавил Рогозин.

По словам руководителя госкорпорации, у Роскосмоса "в пять раз увеличится чистая консолидированная прибыль".

"Она не такая большая, но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, то можно сказать, что это существенный показатель", - указал он.

Путин в ответ на это заметил, что компания "два года назад в минусе была вообще".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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