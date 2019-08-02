Израиль намерен доминировать над арабами

Израиль находится "за кулисами" принятого ранее Соединёнными Штатами решения исключить Турцию из программы создания истребителей пятого поколения F-35. Главный мотив политического руководства еврейского государства - сохранить своё качественное военное превосходство в ближневосточном регионе, что обеспечивает, помимо прочего, наличие на вооружении Израиля новейших истребителей-бомбардировщиков. Об этом пишет англоязычное издание The Times of Israel.

Утверждается, что все последние месяцы Израиль лоббировал в Вашингтоне решение отказать Анкаре в участии в программе F-35 после того, как Турция закупила российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Eadaily отмечает, что Турция ранее заказала более 100 самолетов F-35 на сумму около 1,4 миллиарда долларов, но не получила ни одну из законтрактованных боевых машин. Израиль, в свою очередь, стал первым иностранным государством, на вооружении которого находятся многоцелевые истребители. К настоящему моменту американская сторона поставила израильскому союзнику шестнадцать из 50 заказанных F-35. Остальные боевые машины должны прибыть до 2024 года.