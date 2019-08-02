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02.08.2019
bmpd.livejournal.com

Трамп предоставил Бразилии статус "основного союзника вне НАТО"

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31 июля 2019 года президент США Дональд Трамп в официальном письме к Государственному секретарю США Маклу Помпео уведомил о предоставлении Бразилии статуса "основного союзника вне НАТО" (Major non-NATO ally - MNNA). Ранее Трамп уведомил Конгресс США о намерении предоставить Бразилии этот статус в послании от 8 мая 2019 года. Бразилия стала 17-й страной, имеющей статус MNNA, и второй южноамериканской страной с этим статусом после Аргентины. Это первый случай присвоения статуса MNNA при администрации Трампа.

Президенты Бразилии Жаир Болсонару и США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне, 19.03.2019 (с) Bloomberg

Статус "основного союзника вне НАТО" (Major non-NATO ally - MNNA) был введен в США так называемой поправкой Нанна в 1989 году. Первоначально этот статус получили шесть стран - Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Египет, Япония и Южная Корея. Затем с 1996 по 2015 годы этот статус получили Иордания, Аргентина, Тайвань, Бахрейн, Филиппины, Таиланд, Кувейт, Марокко, Пакистан и Тунис.

Статус MNNA облегчает стране военное и военно-техническое сотрудничество с США, включая расширение доступа к американским технологиям и программам обучения, упрощает лицензирование, дает возможность на приоритетное получение излишков американского военного имущества по программе EDA, дает возможность вести совместные с США военные НИОКР, а компаниям страны с этим статусом - участвовать в тендерах министерства обороны США, и т.д..

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Бахрейн
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Кувейт
Марокко
Новая Зеландия
Пакистан
США
Таиланд
Тайвань
Тунис
Филиппины
Южная Корея
Япония
Персоны
Трамп Дональд
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