Для германского флота будут построены два новых танкера

Как сообщили 26 июля 2019 года ВМС ФРГ, генеральный инспектор Бундесвера генерал Эберхард Цорн 17 июля утвердил строительство для германского флота двух новых больших морских танкеров (Flottentanker), обозначенных как проект 707. Оба судна должны войти в строй в 2024 году и заменить два эксплуатируемых в настоящее время ВМС ФРГ морских танкера проекта 704А A 1443 Rhön и A 1442 Spessart, находящихся в строю с 1977 года.

Танкер ВМС ФРГ A 1443 Rhön - одно из двух судов проекта 704А, которые должны быть заменены в составе германского флота двумя утвержденными к постройке большими морскими танкерами нового проекта 707. Снимок 23.04.2019 (с) Lukasz Blaszczak / www.shipspotting.com

По указанию генерального инспектора Бундесвера германское оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) должно осуществить процесс приобретения новых танкеров.

Сообщается, что новые танкеры проекта 707 должны иметь двойной корпус, длину 170 метров, полное водоизмещение более 20 тысяч тонн и перевозить 15 тысяч кубометров жидкого топлива и плюс 20 контейнеров (нынешние танкеры проекта 704А при длине 130 метров вмещают 11,5 тысяч кубометров топлива). Скорость танкеров проекта 707 должна составить более 20 узлов и они должны быть оснащены несколькими станциями передачи топлива и грузов на ходу. Экипаж 42 человека (гражданский) с возможностью размещения еще 30 человек. Осадка в полном грузу должна быть ограничена 8 метрами.

Два новых танкера проекта 707 дополнят ранее введенные в состав ВМС ФРГ три больших корабля комплексного снабжения проекта 702 (типа Berlin).

Верфь-строитель танкеров проекта 707 должна быть определена BAAINBw в формальном тендерном процессе, но немецкие наблюдатели обратили внимание, что заявленные характеристики танкера проекта 707 практически идентичны проекту "большого морского танкера" (Marinebetriebsstofftanker), ранее рекламировавшемуся фленсбургской верфью Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG, являющейся традиционным строителем крупных вспомогательных судов для ВМС ФРГ, и в том числе построившей два первых корабля комплексного снабжения проекта 702. Сейчас информация по данному проекту танкера удалена с сайта верфи.

Танкер ВМС ФРГ A 1442 Spessart проекта 704А и сравнительные характеристики немецких больших морских танкеров проекта 704А и перспективного проекта 707 (с) www.bundeswehr-journal.de