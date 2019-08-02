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02.08.2019
WarSpot

Бронетранспортёр FV432 стал лимузином

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Источник изображения: warspot.ru

Арендой и прокатом демилитаризованной техники занимаются многие компании во всём мире, но британцы пошли дальше. Вчера, 31 июля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что британская компания Tanks-Alot предложила в прокат Tank Limo.

Под названием Tank Limo скрывается бронетранспортёр FV432. Благодаря удлинённому корпусу (дополнительной фрагмент взят с другой такой же машины) в "лимузине" могут с комфортом разместиться десять пассажиров (в базовой версии FV432 вмещал десять десантников).

Сюжет о Tank Limo

Бронетранспортёр FV432 был разработан в 1950-х годах и серийно производился с 1962 по 1971 год. Учитывая масштабы производства (порядка 3000 единиц), у британской армии накопилось много излишков этой техники, и часть её после демилитаризации была продана на гражданский рынок.

Если в базовом варианте FV432 весит 15 т, а длина его корпуса составляет 5,25 м, то масса Tank Limo увеличена до 17,5 т, а длина — до 6,7 м. Стоимость дневной аренды Tank Limo составляет ?1600.

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Страны
Великобритания
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