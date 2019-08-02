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02.08.2019
Российская газета

Военные разбили под Волгоградом лагерь-"невидимку"

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Источник изображения: пресс-служба ЮВО

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты скрыли свои войска дымовой завесой в рамках тактического учения на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В учении принимают участие военнослужащие, прибывшие из Армении, Абхазии, Крыма, Северной Осени, Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей.

Подразделения аэрозольного противодействия замаскировали пункт управления и район дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей "КамАЗ". Территорию площадью пять квадратных километров накрыли густым слоем белого дыма. Полевой лагерь оказался внутри облака и был полностью невидим как с земли, так и с воздуха.

Так же военнослужащие отработали локализацию последствий техногенной катастрофы в зоне условного заражения.

Неуправляемыми реактивными снарядами тяжелые огнеметные системы ТОС-1А уничтожили мишени, имитирующие колонны бронированной военной техники на удалении до пяти километров, общая площадь поражения составила около 10 тысяч квадратных метров.

Занятия проводились и днем, и ночью. К учениям привлечено около двух тысяч человек, задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.

Справка "РГ"

Дымовая машина ТДА-3 переводит специальный порошок в аэрозольное состояние. Авиационный двигатель превращает дымовую смесь в густую завесу, скрывающую действия войск. Может также применяться для инсектицидной обработки. Для обслуживания достаточно двух человек.


Роман Мерзляков (Волгоград)

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