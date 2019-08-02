Специалисты РЭБ ЗВО тренируются принудительно сажать беспилотники условного противника
ЦАМТО, 1 августа. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа, отразили атаку беспилотников условного противника на учениях в Ленинградской области.
На штатной технике военнослужащие совершили марш в назначенный район. Выполнили нормативы по развертыванию комплексов и станций РЭБ. С использованием комплексов "Житель" и "Красуха" расчеты выполнили задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстоянии до 50 км.
Оперативно было нарушено управление беспилотниками и блокирована передача полученных ими данных. Все летательные аппараты условного противника были принудительно посажены на землю. Кроме этого, в ходе учения военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Всего в учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 30 ед. вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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