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02.08.2019
bmpd.livejournal.com

Новая северокорейская крупнокалиберная реактивная система

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Новая северокорейская крупнокалиберная реактивная система

Пхеньян, 1 августа. /ЦТАК/- Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 31 июля руководил испытательной стрельбой из заново разработанного управляемого реактивного орудия крупного калибра.

Его сопровождали Чжо Ён Вон, Ли Бён Чхор, Ю Чин, Ким Чон Сик и Пак Чон Чхон.

Уважаемого высшего руководителя встретили на месте руководящие работники области оборонной науки, в том числе Чжан Чан Ха и Чжон Ир Хо.

Работники, ученые и техники, которые по выдвинутой 7-м съездом ТПК стратегической линии на модернизацию артиллерии в строительстве вооруженных сил за короткое время разработали управляемый реактивный снаряд нового типа, который будет играть главную роль в наземной военной операции, и теперь проводят его первую испытательную стрельбу, охвачены большой гордостью и волнением.

Уважаемый высший руководитель, слушая объяснение о системе управляемого реактивного орудия, конкретно ознакомился с положением его разработки.

Под наблюдением уважаемого высшего руководителя проведена испытательная стрельба.

Через испытательную стрельбу научно удостоверено, что тактические данные и технические характеристики по-новому разработанного управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа достигли до значения проекта, и подтверждена эффективность боевого применения системы орудия в целом.

Уважаемый высший руководитель отметил, что результат испытательной стрельбы из управляемого реактивного орудия крупного калибра нового типа весьма внушителен, и подчеркнул, что для сил, сами навлекающих тот случай, что попадут под прицел этого орудия, результат сегодняшней нашей испытательной стрельбы станет не утоляемым мучением.

Уважаемый высший руководитель, повторно выражая удовлетворение результатом испытательной стрельбы, высоко оценил заслуги области оборонной науки и рабочего класса оборонной отрасли, которые разработали еще одну прекрасную систему реактивного орудия нашего образца, имеющую большое стратегическое значение в чрезмерном укреплении боеспособности народной армии.

Добавлю, что по южнокорейским данным, две запущенные вчера в ходе испытаний северокорейские ракеты пролетели порядка 250 км. Интересно что на показанных по Центральному ТВ КНДР кадрах, ПУ новой системы была "пикселизирована"..

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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