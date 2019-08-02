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02.08.2019
bmpd.livejournal.com

Защищенный автомобиль К-4386-ПВО "Тайфун-ПВО" в Китае

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Защищенный автомобиль К-4386-ПВО "Тайфун-ПВО" в Китае

Российские военнослужащие в ходе международного конкурса "Чистое небо-2019" в рамках АрМИ-2019 впервые выступят на новейших бронеавтомобилях "Тайфун-ПВО", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. Соревнования пройдут в рамках юбилейных V Армейских международных игр с 3 по 17 августа 2019 года на полигоне учебного центра сухопутных войск КНР Корла (Синьцзянский военный округ). В конкурсе участвуют команды Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Пакистана, России и Узбекистана.

"Новейшие боевые машины "Тайфун" в модификации для подразделений войсковой ПВО впервые будут задействованы в международном конкурсе "Чистое небо" в рамках юбилейных Армейских международных игр - 2019 в Китае", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что два "Тайфуна", доставленные в КНР самолетом военно-транспортной авиации, уже задействованы в первых тренировках российских зенитчиков.

Основным отличием нового бронеавтомобиля от базовой модификации является турельная установка с пулеметом калибра 12,7мм, наличие двух люков в крыше: один для стрелка-пулеметчика, второй для стрелка-оператора ПЗРК. Сама машина обладает полной массой чуть более 14 тонн, оборудована двигателем повышенной до 350 л.с. мощностью, 9-ти ступенчатой КПП (8 вперед, одна назад), способна преодолевать расстояние до 1200 км, со скоростью до 105 км/ч. Бронеавтомобиль оснащен пятью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового стекла.

Экипаж нового автомобиля состоит из 5 человек: механик-водитель, командир расчета, а также непосредственно расчет из 3-ех человек, размещаемый по одному из бортов автомобиля. В данное время автомобиль проходит опытную апробацию под присмотром специалистов заводов-изготовителей, причем как непосредственно самой машины, так и радио-электронной базы. По результатам проведения данных испытаний, принималось решение об использовании этой машины нашей командой на международном этапе "Чистое небо-2019" на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Египет
Китай
Пакистан
Россия
Узбекистан
Продукция
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