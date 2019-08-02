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02.08.2019
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" ведет мониторинг пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

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Лесные пожары. Архивное фото
Лесные пожары. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" передает МЧС спутниковые снимки распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили в четверг в госкорпорации.

"С 25 июля по 1 августа Научный центр оперативного мониторинга Земли осуществлял мониторинг пожаров в Еврейской автономной области, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Также в госкорпорации ведут мониторинг подтоплений в Туве, городе Тулун Иркутской области, Пермском крае и угрозы оползня в Дагестане.

25 июля "Роскосмос" сообщал о мониторинге пожаров на Чукотке, Камчатке, в Магаданской области, Якутии и Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях.

Ранее в четверг в "Авиалесоохране" сообщили "Интерфаксу", что площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров.

На тушении лесных пожаров задействовали 2 848 человек и 420 единиц техники. На авиамониторинге - 27 воздушных судов, на тушении - 21 воздушное судно, сообщили в ведомстве.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Якутии - 113 на площади 1,1 млн га, в Красноярском крае - 60 пожаров на площади 1 млн га, в Иркутской области - 73 пожара на площади, пройденной огнем, 638 тыс. га.

Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и одном муниципальном районе Якутии.

Президент России Владимир Путин 31 июля дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров. Военное ведомство создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
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