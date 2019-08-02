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02.08.2019
Интерфакс-АВН

Военно-политические органы способствуют популяризации военной службы - Шойгу

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Андрей Картаполов и Сергей Шойгу
Андрей Картаполов и Сергей Шойгу.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Военно-политические органы, созданные в российской армии, активизировали патриотическую работу с молодёжью, способствуют популяризации военной службы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Новое наполнение получила работа в рамках юнармейского движения, которое стало ведущим патриотическим молодёжным объединением страны, ряды которого насчитывают почти 556 тысяч человек. Проводятся информационные и агитационные акции, направленные на популяризацию военной службы, сохранение традиций российского воинства и противодействие попыткам фальсифицировать нашу историю", - сказал Шойгу, выступая на селекторном совещании в четверг.

Также он отметил, что "живой интерес вызвала передвижная выставка "Сирийский перелом", а также мероприятия, посвящённые 75-летию крупнейших операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

"Для увековечения подвига участников войны ведётся работа по созданию музейного комплекса "Дорога памяти" на территории Главного храма Вооружённых сил, строительство которого будет завершено к юбилею Великой Победы", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "по-прежнему приоритетом деятельности остаётся обеспечение социальной защиты военнослужащих и членов их семей".

"Приняты важные решения по улучшению условий службы военнослужащих-контрактников, лётного и корабельного состава", - сказал Шойгу.

По его словам, в ходе сегодняшнего совещания будут подведены основные итоги работы Главного военно-политического управления за первое полугодие и намечены первоочередные задачи на предстоящий период.

"Рассмотрим, как строится военно-политическая работа в армии и на флоте", - сказал Шойгу.

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