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02.08.2019
ТАСС

В Ростехе начали разработку модульного огнестрельного оружия

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Снайпер ГРУ
Снайпер ГРУ на стрельбище ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: Dmitry Rogozin / Twitter

Главной особенностью такого вида оружия является возможность производить замену отдельных элементов при переходе на боеприпасы другого калибра

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, главной особенностью которого является возможность производить замену отдельных элементов оружия при переходе на боеприпасы другого калибра. Об этом говорится в размещенном в четверг на сайте института сообщении пресс-службы.

"Запатентованная российскими оружейниками разработка предоставляет возможность использования как разных калибров путем замены ствола, личинки затвора и магазина, так и различного типа лож из-за унификации крепления, допуская также установку различных спусковых механизмов. Кроме того, обеспечивается надежное базирование всех модулей, располагаемых на каркасе, упрощается сборка и изготовление деталей", - сообщили в ЦНИИТОЧМАШ.

Отмечается, что ствол может быть заменен без использования специального инструмента. В ЦНИИТОЧМАШ пояснили, что сейчас в мире существует несколько видов модульного оружия. Одним из близких аналогов к запатентованному оружию называется немецкий охотничий карабин Mauser М03.

"Однако у него есть серьезные недостатки: во-первых, образец имеет цельную ложу, уступающую российскому изобретению, во-вторых, каркас тяжелый и сложен в исполнении, в-третьих, у образца классическое присоединение магазина и расположение спускового механизма, что не позволяет уменьшать длину оружия", - пояснили в ЦНИИТОЧМАШ.

В разработке института функции сложной центральной части оружия распределены между отдельными модулями, что позволило устранить недостатки, имеющиеся у аналогичных зарубежных образцов.

Основной задачей изобретения в ЦНИИТОЧМАШ назвали повышение эргономики и надежности эксплуатации модульного огнестрельного оружия. Модульное оружие дает преимущество владеющему им охотнику: вместо разрешений на несколько единиц огнестрельного оружия он оформит одно на модульный образец, и, отправляясь на охоту, сможет менять стволы в зависимости от того, на что он идет охотится.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Германия
Россия
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ЦНИИТОЧМАШ
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