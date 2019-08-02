Индия и Мьянма обсуждают возможность поставки подлодки проекта 877ЭКМ

ЦАМТО, 1 августа. По информации индийских СМИ, представители Индии и Мьянмы ведут предварительные переговоры о передаче ВМС Мьянмы дизель-электрической подводной лодки класса "Кило" из состава индийского флота.

По данным Jane's Defence Weekly, данный вопрос включен в повестку дня проходящего с конца июля по 2 августа визита в Нью-Дели главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна.

По информации India Times, на состоявшихся переговорах речь шла о передаче ДЭПЛ S-58 "Синдхувир" проекта 877ЭКМ российской постройки, которую планируется использовать для ознакомления и подготовки личного состава в преддверии закупки для ВМС Мьянмы подводных лодок.

Несколькими днями ранее, 25 июля, главнокомандующий в сопровождении командующего ВМС Мьянмы вице-адмирала Мо Аунга посетил Восточное командование ВМС Индии в Вишакхапатнаме, где государственная судостроительная компания Hindustan Shipyard Limited (HSL) в настоящее время проводит ремонт ДЭПЛ "Синдхувир". Работы планируется завершить к началу 2020 года. Индийские СМИ предполагают, что после ремонта подлодка может быть передана ВМС Мьянмы.

По сообщению Press Information Bureau (PIB), в ходе визита Мин Аунг Хлайна Индия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу расширения сотрудничества в области обороны. Индия стремится укрепить связи с Мьянмой в сфере обороны и безопасности в рамках стратегии, направленной на противодействие росту политического, военного и дипломатического влияния Китая.

В начале июля Индия поставила Военно-морским силам Мьянмы первую партию усовершенствованных легких торпед "Шайена" (Shyena) национальной разработки в рамках подписанного в 2017 году соглашения. В последние годы Индия также поставила ВМС Мьянмы для оснащения фрегатов класса "Кьян-Сит-Тар" (Kyansitthar) три разработанные DRDO гидроакустические станции и двухкоординатные РЛС RAWL-02 Mk III L-диапазона. Кроме того, ВС Мьянмы поставлялись приборы ночного видения, разборные мосты типа "Бейли" (мост Бейли), 80-мм неуправляемые ракеты, джипы, штурмовые винтовки, средства связи.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года командующий ВМС Мьянмы вице-адмирал Мо Аунг заявил, что флот в ближайшее время рассчитывает получить в свое распоряжение подводные лодки.

В 2013 году ВМС Мьянмы вели переговоры о приобретении двух подлодок с Россией. Тогда в ходе визита в РФ Мин Аунг Хлайн посетил ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Делегация Мьянмы обсудила возможность закупки ДЭПЛ проектов 641 и 877. В тот же период группа военнослужащих ВМС Мьянмы прошла курс обучения моряков-подводников в Пакистане и Индии.

В 2014-2015 гг. уже обсуждалась передача Мьянме одной из индийских подлодок. По мнению западных экспертов, Индия получила от РФ необходимые разрешения на передачу ДЭПЛ "Синдхувир" под кредитную линию на сумму 679 млн. долл., которую Нью-Дели открыл Мьянме в 2011-2012 гг. Предполагаемая сделка также включает пакет обучения.

В 2017 году подготовленное ВМС Мьянмы предложение о покупке подводных лодок прошло оценку в парламентском комитете, который осуществляет надзор за военным закупками и финансированием обороны, однако дальнейшие детали реализации этой программы в прессе не освещались.

По данным индийских СМИ, Китай также ведет переговоры с Мьянмой по поставке своих подводных лодок.