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02.08.2019
ТАСС

Минобороны опубликовало видеоотчет о точечных ударах по террористам в Сирии

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На одном из четырех видео представлено поражение двух пикапов боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало на своем сайте в новом разделе, посвященном деятельности российских ВС в Сирии, видеоотчет о точечных ударах по террористам.

В разделе представлено четыре видеоролика, снятых с беспилотных летательных аппаратов, на которых демонстрируются авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.

В частности, на одном из видеороликов представлено поражение двух пикапов боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

Ведомство не уточняет даты нанесения ударов. Видеоролики опубликованы в период с 30 июля по 1 августа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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