Войти
02.08.2019
ТАСС

Шойгу рассказал, как военно-политические органы популяризируют службу в армии

513
0
0
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Максим Григорьев/ТАСС

Министр обороны отметил, что юнармейское движение стало ведущим патриотическим молодежным объединением страны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Созданные в российской армии военно-политические органы активизировали патриотическую работу с молодежью, способствуя популяризации военной службы. Об этом заявил в четверг в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу.

"Новое наполнение получила работа в рамках юнармейского движения, которое стало ведущим патриотическим молодежным объединением страны, ряды которого насчитывают почти 556 тыс. человек. Проводятся информационные и агитационные акции, направленные на популяризацию военной службы, сохранение традиций российского воинства и противодействие попыткам фальсифицировать нашу историю", - сказал министр.

По словам Шойгу, в числе таких акций "живой интерес вызвала передвижная выставка "Сирийский перелом", а также мероприятия, посвященные 75-летию крупнейших операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Министр добавил, что "для увековечения подвига участников войны ведется работа по созданию музейного комплекса "Дорога памяти" на территории главного храма вооруженных сил, строительство которого будет завершено к юбилею Великой Победы".

Глава Минобороны подчеркнул, что тем не менее "по-прежнему приоритетом деятельности остается обеспечение социальной защиты военнослужащих и членов их семей". "Приняты важные решения по улучшению условий службы военнослужащих-контрактников, летного и корабельного состава", - сказал Шойгу.

В ходе селекторного совещания будут подведены основные итоги работы Главного военно-политического управления за первое полугодие 2019 года, а также будут намечены первоочередные задачи на предстоящий период.

Военно-политическое управление

Система военно-политической работы в Вооруженных силах России была создана в июле 2018 года в соответствии с поручением президента России.

Впервые военно-политический орган управления появился в Красной армии после революции. Его название неоднократно менялось, и в 1991 году структура получила название Главного военно-политического управления Вооруженных сил СССР. Основной задачей подразделения со времени основания являлась работа с морально-психологическим состоянием личного состава.

После распада Советского Союза политическая составляющая ушла из названия управления - в 1992 году было создано Главное управление по работе с личным составом, которое также несколько раз меняло названия.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
17.09.2018
Шойгу рассказал об участии Путина на всех этапах маневров "Восток-2018"
14.09.2018
Море огня: как Россия громила врага
02.03.2018
Шойгу предложил де Мистуре создать комиссию для оценки ситуации в Ракке
28.02.2018
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
28.02.2018
Минобороны опубликовало видео работы бойцов Сил спецопераций в Сирии
04.05.2017
Шойгу: контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 13:47
  • 3
Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
  • 02.08 13:39
  • 20
Тяжеловозы белорусской породы
  • 02.08 13:36
  • 2
В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
  • 02.08 13:06
  • 1
Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса
  • 02.08 12:48
  • 10
Россию защитят 50-летними летающими лодками
  • 02.08 12:22
  • 9
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 02.08 11:56
  • 67
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 02.08 08:57
  • 35
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 02.08 08:26
  • 1
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
  • 02.08 08:24
  • 149
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 02.08 05:05
  • 20
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 02.08 01:40
  • 60
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 22:57
  • 3
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 21:49
  • 31
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 01.08 18:40
  • 6
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)