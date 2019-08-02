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02.08.2019
Российская газета

Армия России испытала военный интернет

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Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

Минобороны РФ протестировало высокоскоростную сеть передачи данных. Обмен информацией велся на расстоянии более двух тысяч километров со скоростью 300 мегабит в секунду по закрытым каналам связи. Получить к ним доступ извне невозможно.

Технику тестировали в Центральном военном округе, к учениям привлекли более 4500 военнослужащих, 1500 единиц техники и специального оборудования. В создании закрытой и защищенной сети участвовали станции космической связи "Белозер", засекречивали данные при помощи мобильных комплексов "Никель". Это высокоскоростной криптомаршрутизатор, он способен шифровать любую потоковую информацию. Всю технику связисты развернули и настроили за час.

Созданная армией сеть получилась полностью автономной, она нигде не соприкасается с "внешним" интернетом. Вся важная информация передавалась через аппаратуру Минобороны. Результаты испытания позволяют говорить о возможности организовать высокоскоростную и защищенную передачу данных на всей территории России, подчеркнули в ведомстве.

Значение состоявшихся учений трудно переоценить. Российская армия стремительно переходит на "цифру", автоматические системы обмена данными применяются повсюду: от мотострелкового взвода до наведения баллистических ракет. Крайне важно обеспечить быструю передачу значительных объемов информации на большие расстояния. Еще важнее защитить подобные линии связи от взлома, а то ракеты полетят не туда, а на поле боя воцарится хаос. Как его устраивать, отлично знают российские войска радиоэлектронной борьбы.

- Стабильные линии связи обеспечивают работу автоматизированных систем управления. Для этого используются все виды связи - в первую очередь, радиорелейная. Она по-прежнему считается надежной и производительной. Также применяется тропосферная, спутниковая связь и другие каналы, - рассказал "Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

В нынешнем году Минобороны РФ начало работу по созданию собственного интернета. Он получил название мультисервисная транспортная сеть связи (МТТС). Первый этап работ завершится до конца года, полностью МТТС будет готова в 2021-м. У нее появится собственный поисковик, для лучшей работы военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику.


Антон Валагин

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ИТ
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