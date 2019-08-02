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02.08.2019
ЦАМТО

ВМС Таиланда могут приобрести КР "БраМос"

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Противокорабельная ракета "БраМос" на МВМС-2007
Противокорабельная ракета "БраМос" на МВМС-2007.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 1 августа. ВМС Таиланда могут приобрести сверхзвуковые крылатые ракеты "БраМос" производства российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace.

Как сообщает индийское издание The Hindu со ссылкой на дипломатический источник, в настоящее время переговоры продолжаются. Договоренность с тайской стороной может быть достигнута в 2020 году.

Об интересе Таиланда к КР "БраМос" стало известно по итогам визита в декабре прошлого года командующего ВМС Таиланда адмирала Руддита (Ruddit) в Индию.

Справочно:

Потенциальной покупке КР "БраМос" может способствовать тесное сотрудничество флотов двух стран. Это касается, в том числе, участия в совместных операциях по обеспечению безопасности на море и ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, ВМС Индии и Таиланда ведут взаимный обмен информацией и осуществляют общее взаимодействие.

Недавно в рамках расширения сотрудничества в области обороны между двумя странами Таиланд обратился с просьбой о ремонте и модернизации морского патрульного самолета Dо-228. Группа специалистов ВМС Индии, а также компаний Bharat Electronics Limited и Hindustan Aeronautics Limited посетила Таиланд в середине июня для обсуждения деталей проекта.

ВМС Таиланда стремятся расширять свои возможности и планируют ввести в боевой состав флота значительное количество новых боевых надводных кораблей. С учетом этого Индия заявила о готовности оказать Таиланду помощь в проектировании кораблей различного класса и водоизмещения и, более того, уже предложили их строительство на различных военных верфях государственного сектора.

Кроме того, обсуждаются вопросы интеграции Таиланда в индийскую сеть радиолокационных систем наблюдения за прибрежными районами. Конкретизация этой программы ожидается к концу года.

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Страны
Индия
Россия
Таиланд
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
HAL
Проекты
2020-й год
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