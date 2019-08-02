Daedalus: британский ответ Flyboard Air

Британцы похвастались "летающим солдатом". Вчера, 31 июля, пресс-служба Королевского флота опубликовала на своём официальном YouTube-канале видео с испытаний реактивного ранца Daedalus.

Разработчиком Daedalus является Ричард Браунинг — основатель компании Gravity Industries и бывший резервист Королевской морской пехоты. На видео он показал возможности своего реактивного ранца при перемещении над водой.

Испытания реактивного ранца Daedalus

Во время испытаний Браунинг совершил перелёт между патрульным катером HMS Dasher и парой каркасных надувных лодок. Несмотря на то, что лодки и катер двигались со скоростью около 20 узлов, Браунинг с Daedalus легко перемещался между ними и даже "садился" на них.

Полёт с ранцем Daedalus от первого лица

Реактивные ранцы, как и другие компактные персональные лётные приспособления, разрабатываются уже многие десятилетия. При этом миниатюризация реактивных двигателей и наращивание их мощности позволили создать летающую платформу Flyboard Air, к которой присматриваются французские силовики, в то время как британские морские пехотинцы оценивают возможности аппарата Daedalus.