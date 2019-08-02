Статус вне НАТО: Трамп признал Бразилию ключевым союзником

Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников вне НАТО

Бразилия официально стала одним из ключевых союзников США вне НАТО, сообщили в Белом доме. Соответствующий меморандум подписал Дональд Трамп. Речь об этом шла еще с марта текущего года. Кроме того, американский лидер выражал желание видеть Бразилию в самом альянсе.

Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов вне НАТО. Соответствующий меморандум был накануне опубликован Белым домом.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, я настоящим объявляю Федеративную Республику Бразилия одним из ключевых союзников Соединенных Штатов, не входящим в НАТО..." - указано в документе.

Трамп выражал намерение объявить о таком решении еще в мае.

Его цель - укрепить военное сотрудничество с республикой.

По словам американского лидера, он утвердил такой статус Бразилии в связи с ее обязательствами нарастить военное сотрудничество с США, а также из-за "признания наших собственных национальных интересов" по расширению координации с бразильскими военными в области обороны.

Данный статус двусторонних отношений определяет приоритет Вашингтона с развитии отношений с Бразилией. У сторон, в частности, появляется возможность участвовать в совместных оборонных инициативах, космических проектах, проводить совместные исследования военного характера, некоторые контртеррористические мероприятия, а также поставлять ограниченные виды вооружения. На сегодняшний день ключевыми союзниками Соединенных Штатов за пределами альянса являются 17 стран, в том числе Австралия, Аргентина, Республика Корея и Кувейт.

Оа намерении американских властей предложить Бразилии стать "основным союзником вне НАТО" Reuters со ссылкой на два источника в бразильском правительстве сообщило еще 15 марта.

Спустя четыре дня в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с его бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

В ходе нее американский лидер не исключил, что Бразилия может присоединиться к НАТО. Глава США отметил, что хотел бы видеть Бразилию в альянсе.

"Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом", - сказал Трамп журналистам. Он подчеркнул, что отношения двух стран "никогда не были настолько близкими, как сейчас".

К слову, Болсонару и сам проявляет активный интерес к военному сотрудничеству с Вашингтоном. Одним из его самых громких заявлений стало обещание создать в своей стране военную базу США.

"Вопрос физического [присутствия базы] можно назвать даже символическим. Сегодня возможности американских, китайских, советских вооруженных сил достигают всех частей света вне зависимости от [наличия] базы. Однако в зависимости от того, что произойдет в мире, возможно, придется обсудить этот вопрос в будущем. Мое сближение с США - это экономический вопрос, но он может быть и военным. Мы можем заключить соглашение в данной области", - сказал он в январе.

Глава МИД Бразилии Эрнесто Араухо тогда же сообщил о намерении Болсонару обсудить этот вопрос с американским коллегой. Идея о создании базы пришлась по душе и госсекретарю США Майку Помпео.

Среди тех, кто выступил против такого решения, - советник президента Бразилии по национальной безопасности Аугусто Хелено. Он отметил, что Болсонару еще ни с кем не обсуждал ни возможность размещения военной базы США, ни присутствие американских военнослужащих на территории их государства.

Свое недовольство также высказало и военное командование Бразилии, выразив мнение, что в такой базе нет необходимости.

Впрочем, некоторое время спустя Болсонару заверил руководство вооруженных сил, что строительство американской военной базы во время срока его президентства не планируется.

В последнее время диалог между США и Бразилией укреплялся за счет ситуации в Венесуэле. Государства взаимодействуют в этом вопросе в едином ключе. Болсонару 9 апреля заявил, что работает с правительством США над тем, чтобы "посеять раздор" в армии Венесуэлы, цитирует его Reuters.

По словам бразильского лидера, в случае военного вторжения в республику он, в первую очередь, обратится к Совету национальной обороны Бразилии и конгрессу с просьбой скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.

"Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей", - заявил президент.

При этом он сам признал, что внешнее военное вмешательство в венесуэльский внутренний конфликт может привести к партизанской войне. "Если рассуждать о гипотетической возможности начала войны в Венесуэле, то здесь нужно помнить о партизанах. Этому [явлению] способствуют топографические характеристики местности. [Трудно предположить], сколько времени может потребоваться, чтобы справиться с такой ситуацией", - сказал политик радиостанции Joven Pan.

В венесуэльском вопросе бразильский лидер открыто ищет поддержки и сотрудничества со стороны Трампа.

По его словам, США поддерживают Бразилию на пути к ее цели "освободить" венесуэльцев. "У нас есть некоторые проблемы, над которыми мы вместе работаем, очевидно, признавая среди прочих экономические, военные возможности Соединенных Штатов. Мы должны решить проблему нашей Венесуэлы", - подчеркнул Болсонару.

Лидия Мисник