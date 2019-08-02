Международному противоминному центру ВС РФ исполняется 5 лет

Военный инженер отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время работ по разминированию города Алеппо.

ЦАМТО, 1 августа. Международному противоминному ордена Кутузова центру Вооруженных Сил Российской Федерации 1 августа исполняется 5 лет со дня образования.

За 5 лет центр выполнял задачи по разминированию местности в районе строительства Крымского моста и территории Чеченской Республики. В 2016-2017 годах проведены широкомасштабные мероприятия по разминированию городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

С октября 2018 года по март 2019 года в рамках оказания помощи отряд разминирования центра впервые выполнял задачу по гуманитарному разминированию на территории Лаосской Народно-Демократической Республики.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения служебно-боевых задач, центр награжден орденом Кутузова и грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Первый юбилей военнослужащие и гости Центра отметят 3 августа в пункте постоянной дислокации (п.Нахабино), где, кроме торжественных мероприятий, будет организован показ инженерной техники и вооружения, учебной базы, а также представлена фотовыставка, посвященная спасению от разрушения саперами Центра древней Пальмиры – памятника всемирного исторического наследия на территории Сирии, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.