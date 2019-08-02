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02.08.2019
ЦАМТО

Международному противоминному центру ВС РФ исполняется 5 лет

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Военный инженер отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время работ по разминированию города Алеппо
Военный инженер отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время работ по разминированию города Алеппо.
Источник изображения: © Минобороны России/ТАСС, архив

ЦАМТО, 1 августа. Международному противоминному ордена Кутузова центру Вооруженных Сил Российской Федерации 1 августа исполняется 5 лет со дня образования.

За 5 лет центр выполнял задачи по разминированию местности в районе строительства Крымского моста и территории Чеченской Республики. В 2016-2017 годах проведены широкомасштабные мероприятия по разминированию городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

С октября 2018 года по март 2019 года в рамках оказания помощи отряд разминирования центра впервые выполнял задачу по гуманитарному разминированию на территории Лаосской Народно-Демократической Республики.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения служебно-боевых задач, центр награжден орденом Кутузова и грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Первый юбилей военнослужащие и гости Центра отметят 3 августа в пункте постоянной дислокации (п.Нахабино), где, кроме торжественных мероприятий, будет организован показ инженерной техники и вооружения, учебной базы, а также представлена фотовыставка, посвященная спасению от разрушения саперами Центра древней Пальмиры – памятника всемирного исторического наследия на территории Сирии, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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