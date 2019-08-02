Тихоокеанский флот обследует дно Арктики

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Север" в Арктике займется исследованием гидрологии моря, детальной съемкой рельефа дна и топографической съемкой береговой черты.

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, для работы военные гидрографы будут использовать современное оборудование. Кроме того, перед ними поставлены и другие задачи. Это топогеодезические работы по определению и уточнению географических координат, определяющих положение исходных линий между Чукотским и Восточно-Сибирскими морями. Проведут исследования и в районе острова Врангеля.

Все полученные данные будут использованы для корректировки морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания кораблей и судов.

В рейс гидрографическое судно "Север" выйдет из Петропавловска-Камчатского в августе. Он продлится два месяца.

Светлана Цыганкова