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02.08.2019
Российская газета

Тихоокеанский флот обследует дно Арктики

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Север" в Арктике займется исследованием гидрологии моря, детальной съемкой рельефа дна и топографической съемкой береговой черты.

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, для работы военные гидрографы будут использовать современное оборудование. Кроме того, перед ними поставлены и другие задачи. Это топогеодезические работы по определению и уточнению географических координат, определяющих положение исходных линий между Чукотским и Восточно-Сибирскими морями. Проведут исследования и в районе острова Врангеля.

Все полученные данные будут использованы для корректировки морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания кораблей и судов.

В рейс гидрографическое судно "Север" выйдет из Петропавловска-Камчатского в августе. Он продлится два месяца.


Светлана Цыганкова

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Арктика
ТОФ
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