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02.08.2019
ЦАМТО

На базе ПАО "Сухой" обсудили направления развития оперативно-тактической авиации ВКС России

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Первый строящийся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50С-1). Комсомольск-на-Амуре, 29.05.2019
Первый строящийся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50С-1). Комсомольск-на-Амуре, 29.05.2019.
Источник изображения: кадр из репортажа телеканала "Звезда"

ЦАМТО, 1 августа. На базе ПАО "Сухой" состоялась научно-практической конференция, посвященная перспективным направлениям развития оперативно-тактической авиации ВКС России.

На встрече обсуждались вопросы боевого применения, решаемые различными группировками авиации, расширения боевых возможностей существующих авиационных комплексов оперативно-тактической авиации, а также предложения по использованию научно-технического задела по наращиванию боевых возможностей перспективных авиационных комплексов, основные направления совершенствования существующих и создания перспективных авиационных средств поражения.

Обращаясь к участникам конференции, замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что в Минобороны России началась работа по формированию новой государственной программы вооружений.

"Созданный научно-технический задел и технологии, позволяющие нам сегодня создавать самолеты 5-го поколения, будут положены в основу новой ГПВ в части авиационной техники", – заявил А.Криворучко.

Коснувшись вопроса надежности поступающей на вооружение современных авиационных комплексов замминистра сказал, что конфликт в Сирии позволил оценить возможности современной авиации. "Авиационные средства хорошо себя показали. Промышленность осуществляла качественный и своевременный ремонт, восстановление техники, поддержание исправности на высоком уровне. В режиме реального времени получали обратную информацию, что позволило оперативно проводить качественную модернизацию", – констатировал А.Криворучко.

"Сегодня мы с Вами закладываем фундамент для выхода в ближайшем программном периоде на качественно новый уровень развития авиационной техники как в области конструкционных материалов, двигателей, авиационных средств поражения, так и в области передовых систем взаимодействия, управления и информационного обмена", – заявил замглавы оборонного ведомства.

В ходе посещения компании "Сухой" А.Криворучко также ознакомился с системой цифрового проектирования, внедренной на предприятии, объектами полунатурного моделирования и научно-техническим центром разработки информационно-управляющих систем, внедряемых на самолеты 5-го поколения.

Завершая встречу, заместитель министра обороны поблагодарил участников совещания за конструктивную дискуссию, а также поздравил руководство и сотрудников ОКБ им. П.О.Сухого с 80-летием со дня основания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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