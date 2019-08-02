Войти
02.08.2019
Российская газета

В России запатентовали лего-автомат

484
0
+1
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от желания пользователя и при переходе на другой тип патронов. Об этом сообщили в пресс-службе института.

- Запатентованная российскими оружейниками разработка предоставляет возможность использования как разных калибров путем замены ствола, личинки затвора и магазина, так и различного типа лож из-за унификации крепления, допуская также установку различных спусковых механизмов. Кроме того, обеспечивается надежное базирование всех модулей, располагаемых на каркасе, упрощается сборка и изготовление деталей, - сказали в ЦНИИточмаш.

Такое оружие будет очень удобным для охотников. К примеру, вместо разрешений на несколько видов разных оружий, надо будет оформить всего одно, а на охоте, в зависимости от того, кого хочешь добыть, менять лишь стволы. Сделать это можно будет без использования каких-либо специальных инструментов.

Задача такого лего-автомата - повысить эргономические качества и надежность модульного огнестрельного оружия, распределяя функции центральной части между другими модулями. Также при его разработке устранили недостатки, которые имеют аналогичные зарубежные образцы.

Всего в мире есть несколько видов модульного оружия. Самый близкий аналог к запатентованному - немецкий охотничий карабин Mauster M03. Однако он имеет тяжелый каркас, цельную ложу, которая уступает российскому образцу. Также у него классическое присоединение магазина и расположение спускового механизма, что не даст уменьшать длину оружия.


Яна Шамаева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
22.01.2015
Нам есть чем ответить, не втягиваясь в гонку вооружений
28.10.2014
Универсальный солдат: что смогут российские бойцы в экипировке будущего «Ратник»
22.07.2014
Новый дизайн оружия от ЦНИИТОЧМАШ и «Швабе»
15.11.2013
В работе выставки «Милипол-2013» примут участие 12 российских организаций - ФСВТС
01.11.2011
Под защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 13:47
  • 3
Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
  • 02.08 13:39
  • 20
Тяжеловозы белорусской породы
  • 02.08 13:36
  • 2
В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
  • 02.08 13:06
  • 1
Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса
  • 02.08 12:48
  • 10
Россию защитят 50-летними летающими лодками
  • 02.08 12:22
  • 9
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 02.08 11:56
  • 67
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 02.08 08:57
  • 35
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 02.08 08:26
  • 1
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
  • 02.08 08:24
  • 149
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 02.08 05:05
  • 20
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 02.08 01:40
  • 60
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 22:57
  • 3
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 21:49
  • 31
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 01.08 18:40
  • 6
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)