В Британии создали новое подразделение для отражения "атак" России в Сети

В британской армии официально создали новое подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет противостоять "действиям России и террористов", сообщает газета The Daily Telegraph.

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Как пишет издание, в британской армии сформировано новое подразделение, главное предназначение которого - формирование общественного мнения путем влияния через социальные сети, отражение информационных атак в соцсетях и совершение аналогичных нападений и т.д. Названное "Шестой дивизией" подразделение будет действовать "выше и ниже пороговых величин обычного конфликта" чтобы "противодействовать злонамеренным действиям России и угрозам со стороны технически продвинутых террористических группировок".

Нам необходимо развивать наше асимметричное преимущество и концентрировать усилия на организации разведывательной и информационно-оперативной деятельности, на ведении войн в киберпространстве, на электронных войнах и нетрадиционных методах ведения войн

- заявил командующий британскими сухопутными силами генерал-лейтенант Айван Джонс.

Как сообщается, в состав нового подразделения вошли как военнослужащие, так и резервисты. Основная масса уже имеет опыт "действий в интернете и в соцсетях".

О создании новой британской структуры, ответственной за нанесение и отражение кибератак, было заявлено еще в прошлом году. Сообщалось, что в нее войдут до 2 тысяч военнослужащих, а на формирование из военного бюджета будет выделено до 330 млн. долларов. В Лондоне тогда заявляли, что расширение возможности контроля за кибератаками имеет первостепенное значение "в то время, когда такие страны, как Россия, уже перешли в наступление".