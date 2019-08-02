Военных кораблей Германии в Ормузском проливе не будет

Германия не будет участвовать в инициированной Соединёнными Штатами военной миссии в Ормузском проливе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. О позиции официального Берлина глава немецкого внешнеполитического ведомства сообщил после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

Вице-канцлер Германии и министр финансов Олаф Шольц заявил, что он очень скептически относится к просьбе Вашингтона в адрес Берлина присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе. Шольц сказал немецкому телеканалу ZDF, что важно избежать военной эскалации в регионе Персидского залива и что предлагаемая Вашингтоном миссия может спровоцировать ещё больший конфликт.

Соединённые Штаты ранее приступили к формированию коалиции для патрулирования Ормузского пролива. США направили Германии официальную просьбу присоединиться к Великобритании и Франции в миссии по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе (связывает Персидский залив с Аравийским морем).

Глава госдепа Майк Помпео сказал, что военная миссия призвана обеспечить свободу судоходства в регионе. Он назвал предпринимаемые Вашингтоном действия "сдерживающими" Иран, подчеркнув, что США добиваются не войны с Исламской Республикой, а "изменения поведения" этой страны.