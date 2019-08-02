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02.08.2019
Военно-промышленный курьер

"Террористическая" рокировка – меняем Донбасс на Сирию

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Украину начинают прибывать террористы из Сирии. В свою очередь, отслужившие контракт в ВСУ, отправляются воевать в качестве наёмников на Ближний Восток.

Еще в середине 2015 года в прессе появилась информация, что на востоке Украины  в составе бандеровцев присутствуют исламские террористы. Об этом сообщило американское издание The New York Times, нанеся Киеву серьезный удар по репутации.

Через два года Палата представителей конгресса США приняла поправки, которыми запрещена поставка в Ирак и на Украину переносных зенитных ракетные комплексов (ПЗРК). Также было запрещено оказание военной помощи добровольческому батальону "Азов", который в американских политических кругах назвали "неонацистским".

Эти действия Вашингтона на первый взгляд выглядят странными. Очевидно, США, таким образом, намеревались показать свою непричастность к событиям на Донбассе. Однако, вскоре в зоне АТО появились ближневосточные боевики, подготовкой которых занялись военные инструкторы из НАТО, в том числе и из США.

В свою очередь в Украине на территории Херсонской области появились лагеря, где крымско-татарская молодежь проходила военное обучение, после чего в составе отрядов ИГИЛ и "внесистемной оппозиции" отправлялась воевать в Сирию и Ирак. Таким образом, образовался "круговорот террористов в природе".

Имеются факты, что Служба безопасности Украины покрывает этот международный трафик наемников. В частности боевики обеспечиваются украинскими паспортами, в результате чего могут пересекать границы разных стран.

Между тем задержки в выплате денежного содержания военнослужащих и урезание украинскими командирами премий личному составу за участие в боевых действиях приводят к тому, что число контрактников в ВСУ за минувший год сократилось на 19 тысяч. Значительная их часть из-за предложенных более высоких доходов оказывается на Ближнем Востоке, так как спрос на них возрос в связи с большими потерями исламистов, отмечает Free News.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Ирак
Сирия
США
Украина
Проекты
NATO
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