В Долине Смерти разбился штурмовик ВМС США

Самолет военно-морского флота F/A-18E Super Hornet разбился в Национальном парке Долины Смерти в месте, известном любителям авиации как Каньон Звездных войн. В результате семь посетителей парка получили легкие травмы, передает CNN.

Катастрофа произошла к востоку от военно-морской авиационной станции China Lake в Калифорнии. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, судьба пилота не известна. Причина крушения пока не установлена.