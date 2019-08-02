В Долине Смерти разбился штурмовик ВМС США
Источник изображения: vpk-news.ru
Самолет военно-морского флота F/A-18E Super Hornet разбился в Национальном парке Долины Смерти в месте, известном любителям авиации как Каньон Звездных войн. В результате семь посетителей парка получили легкие травмы, передает CNN.
Катастрофа произошла к востоку от военно-морской авиационной станции China Lake в Калифорнии. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, судьба пилота не известна. Причина крушения пока не установлена.
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