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02.08.2019
Военно-промышленный курьер

В Долине Смерти разбился штурмовик ВМС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Самолет военно-морского флота F/A-18E Super Hornet разбился в Национальном парке Долины Смерти в месте, известном любителям авиации как Каньон Звездных войн. В результате семь посетителей парка получили легкие травмы, передает CNN.

Катастрофа произошла к востоку от военно-морской авиационной станции China Lake в Калифорнии. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, судьба пилота не известна. Причина крушения пока не установлена.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-18
Super Hornet
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