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02.08.2019
ЦАМТО

ВМС Великобритании приняли четвертый танкер-заправщик MARS

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Источник изображения: Фото: royalnavy.mod.uk

ЦАМТО, 1 августа. Командование ВМС Великобритании объявило о состоявшейся в Портленде церемонии ввода в боевой состав флота четвертого и последнего 39000-тонного танкера-заправщика проекта MARS (Military Afloat Reach and Sustainability) – A-139 "Тайдфорс" (Tideforce).

В ближайшее время "Тайдфорс" присоединится к ранее поставленным кораблям A-136 "Тайдспринг" (Tidespring), A-137 "Тайдрэйс" (Tiderace), A-138 "Тайдсэдж" (Tidesurge).

Как сообщал ЦАМТО, южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) 22 февраля 2012 года объявила, что выбрана МО Великобритании предпочтительным претендентом на победу в тендере на поставку танкеров-заправщиков в рамках проекта MARS. Контракт стоимостью 801,5 млрд. вон (452 млн. фунтов стерлингов / 707 млн. долл.) был подписан с DSME в марте 2012 года.

Танкеры строились DSME на предприятии в Окпо по проекту судна AEGIR-26 британской компании BMT Defence Services. По завершении строительства корабли поочередно направлялись в Великобританию для их оснащения на предприятии A&P Group в Фалмуте дополнительным оборудованием, аппаратурой связи, средствами самообороны. Эта же компания в январе 2015 года подписала с Министерством обороны Великобритании контракт стоимостью около 15 млн. фунтов стерлингов, предусматривающий проведение испытаний кораблей и их обслуживание.

Резка стали для постройки головного корабля началась 27 июля 2014 года. Церемония ввода A-136 "Тайдспринг" в состав вспомогательного флота ВМС Великобритании состоялась в Портсмуте 27 ноября 2017 года. Второй танкер-заправщик, A-137 "Тайдрэйс", был поставлен британскому флоту 3 августа 2018 года, третий, A-138 "Тайдсэдж", – 20 февраля 2019 года. Четвертый корабль серии, A-139 "Тайдфорс", прибыл в Великобританию для дооборудования в августе 2018 года.

Танкеры MARS предназначены для материально-технического обеспечения флота, снабжения топливом, продовольствием, запчастями и пресной водой в море боевых кораблей ВМС Великобритании, НАТО и союзных государств. В числе дополнительных функций названы патрулирование для обеспечения безопасности на море, оказание гуманитарной помощи, а также поддержка операций стран-союзниц по НАТО.

Планируется, что танкеры проекта MARS обеспечат, в том числе, поддержку новых авианосцев класса "Куин Элизабет".

Длина танкера проекта MARS составляет 200 м, ширина – 28 м, водоизмещение – около 39000 т. Танкер может транспортировать до 19000 куб. м топлива и 1400 куб. м пресной воды. Летная площадка корабля позволяет принимать вертолеты "Чинук", "Мерлин" и "Уайлдкэт". Новые двухкорпусные танкеры заменят эксплуатирующиеся однокорпусные корабли типа "Ровер" и "Лиф". Срок службы новых танкеров составит не менее 25 лет.

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Страны
Великобритания
Южная Корея
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
DSME
Проекты
NATO
Авианосец
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