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02.08.2019
Военное обозрение

Провал для США: Германия и Франция не хотят входить в антииранскую коалицию

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Накануне власти Германии и Франции получили от Вашингтона официальные "приглашения" к принятию участия в операции в водах Персидского залива. Вашингтон призвал своих европейских союзников по НАТО содействовать в обеспечении "безопасного судоходства через Ормузский пролив".

Источник изображения: topwar.ru

Немецкие моряки

Через несколько часов после того, как о "приглашении" стало известно, для США разразился гром. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, находясь с визитом в Польше, заявил о том, что Германия не станет отправлять свой военный контингент к берегам Ирана. По словам Хайко Мааса, "стратегия нагнетания давления не считается Берлином верной".

Маас:

Мы будем выступать за дипломатические шаги, которые в конечном итоге и позволят добиться деэскалации.

Эксперты в Германии отмечают, что такая позиция официальных властей связана с тем, что Берлин считает провокационными действия как США, так и Великобритании в отношении Ирана (и не только). Власти ФРГ ранее выступили с критикой действий США по выходу из "ядерной сделки", а Лондону, как заявлено, "Берлин мстит за попытки выйти из ЕС без компромиссных договорённостей" и "недоумевает, почему Британия отказывается от идеи об обмене захваченными танкерами".

Возвращаясь к высказываниям Хайко Мааса, нужно добавить следующее: он отметил, что Германия координирует свои действия с Францией. Это означает, что и от Франции Штатам вряд ли стоит ожидать (традиционно) всеобъемлющей поддержки своей авантюры в Персидском заливе.

С момента получения "приглашения" от США прошло уже больше суток, а официальный Париж пока попросту игнорирует американский призыв подключиться к миссии. Для Вашингтона всё это выглядит как полный провал. Коалиция, о которой заявляли власти США, не желает создаваться.

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