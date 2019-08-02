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02.08.2019
Российская газета

Минобороны Сербии: Россия является крупнейшим донором нашей армии

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Два из четырех переданных министерству обороны Сербии истребителей МиГ-29
Два из четырех переданных министерству обороны Сербии истребителей МиГ-29.
Источник изображения: Министерство обороны Сербии

Вооруженные силы Сербии получили крупнейшую помощь от Российской Федерации, которая безвозмездно передала шесть МиГ-29, а в настоящее время происходит передача 30 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС и 30 танков Т-72МС со вспомогательными элементами логистики.

Кроме того, значительные скидки и другие льготы были получены в ходе переговоров о приобретении оружия и военной техники у Российской Федерации, говорится в официальном сообщении сербского министерства обороны.

Напомним, что 29 июля президент Сербии Александр Вучич лично осмотрел на военной базе сербских сухопутных войск в Нише 10 подаренных РФ бронетранспортеров БРДМ-2, выразив огромную благодарность Российской Федерации и ее руководителю Владимиру Путину. "Это оружие для превентивных действий против всякого, кто бы вздумал каким-либо образом угрожать Республике Сербии. Это важно - у нас нет захватнических планов, только те, как наилучшим образом защитить свою страну", - подчеркнул Александр Вучич. Он также добавил, что "эти машины получены в подарок от Российской Федерации и президента Путина". "Я горд и счастлив, - поделился политик. - Спасибо братскому русскому народу и президенту Путину за поддержку, оказываемую Сербии".

Между тем глава Сербии выразил желание укреплять двустороннее военно-техническое сотрудничество с РФ. "Прибудет и то, что мы оплатили, и еще подарки. Мы оплатили четыре вертолета Ми-35 и еще три Ми-17. Это еще семь вертолетов к тому, что мы получили в предыдущий период", - рассказал Александр Вучич.

В свою очередь посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что "Россия готова, и президент Путин сказал об этом, для развития военного и военно-технического сотрудничества с Сербией, исходя из того, что укрепление вооруженных сил и оперативных способностей представляет неотъемлемую часть суверенитета и территориальной целостности страны".


Александр Борисов (Белград)

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
Т-72
Персоны
Путин Владимир
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