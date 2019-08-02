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02.08.2019
Известия.ru

В КНДР заявили об испытании управляемого реактивного снаряда нового типа

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Источник изображения: iz.ru

КНДР подтвердила испытания нового "управляемого реактивного снаряда". Ким Чен Ын руководил запуском двух баллистических ракет. Северокорейский лидер остался доволен результатами пусков. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, стрельбы показали тактические данные и технические характеристики орудия.

КНДР подтвердила испытания нового "управляемого реактивного снаряда". Ким Чен Ын руководил запуском двух баллистических ракет. Северокорейский лидер остался доволен результатами пусков. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, стрельбы показали тактические данные и технические характеристики орудия.


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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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