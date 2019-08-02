Минобороны потратит более миллиарда рублей на ремонт двигателей для ТУ-160
Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ потратит 1,2 млрд рублей на ремонт авиадвигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160, следует из материалов портала госзакупок.
Министерство объявило тендер на "ремонт авиационных двигателей НК-32". Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2021 года.
Всего на ремонт двигателей выделен 1,19 млрд рублей, из них в 2019 году будет потрачено до 100 тыс. рублей, в 2020 и 2021 - 582 и 607 млн рублей соответственно.
Двигатель НК-32 производится самарским ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Силовые установки предназначены для стратегических ракетоносцев Ту-160. В данный момент на предприятии создаются также двигатели НК-32-02 для модернизированной версии самолетов - Ту-160М.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются