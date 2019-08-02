Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта

В издании "Ir" вышло интервью с бригадным генералом вооружённых сил Латвии Илмарсом Лейиньшем. В интервью, традиционно для высокопоставленных лиц стран Североатлантического военного блока, не обошлось без упоминания России.

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Латвийские военнослужащие

По словам Лейиньша, Латвия сделала "домашнюю работу после агрессии России против Грузии 2008 года". При этом латвийский бригадный генерал, используя термин "российская агрессия", не затронул тему о том, как грузинские военнослужащие из реактивной и ствольной артиллерии 8 августа 2008 года расстреливали городок российских миротворцев. Видимо, это агрессией он не считает.

У бригадного генерала поинтересовались, почему латвийское командование отправляет военнослужащих за пределы страны для участия в различного рода военных миссиях и операциях. Генерал Лейиньш (кстати, родился в США) заявил, что "правильнее воевать на других территориях, чтобы не пришлось воевать в самой Латвии".

Лейиньш в интервью отметил, что латвийская армия все последние годы совершенствуется и модернизируется, закупая новое вооружение и новую военную технику.

Латвийский бригадный генерал:

Мы готовимся приобрести бронемашины "Хамви". Мы вводим новую камуфляжную форму, которая обеспечит лучшую защиту для наших солдат. Нам нужно совершенствовать всеобъемлющую оборону и противостоять российской пропаганде.

В интервью генерал заявил, что в случае вооружённого конфликта с Россией, как и с любым другим противником, Латвия "готова продемонстрировать свою военную мощь".

Лейиньш:

Мы можем использовать силу противника, как в дзюдо. Наша сила заключается в том, что в России нас считают ничтожными в военном плане. Но наша военная мощь такова, что мы можем удивить противника (Россию) уже в первые дни (вооружённого конфликта).

Чем конкретно армия Латвии собирается "удивлять", генерал не сообщил.