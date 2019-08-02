Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
В издании "Ir" вышло интервью с бригадным генералом вооружённых сил Латвии Илмарсом Лейиньшем. В интервью, традиционно для высокопоставленных лиц стран Североатлантического военного блока, не обошлось без упоминания России.
Источник изображения: topwar.ru
Латвийские военнослужащие
По словам Лейиньша, Латвия сделала "домашнюю работу после агрессии России против Грузии 2008 года". При этом латвийский бригадный генерал, используя термин "российская агрессия", не затронул тему о том, как грузинские военнослужащие из реактивной и ствольной артиллерии 8 августа 2008 года расстреливали городок российских миротворцев. Видимо, это агрессией он не считает.
У бригадного генерала поинтересовались, почему латвийское командование отправляет военнослужащих за пределы страны для участия в различного рода военных миссиях и операциях. Генерал Лейиньш (кстати, родился в США) заявил, что "правильнее воевать на других территориях, чтобы не пришлось воевать в самой Латвии".
Лейиньш в интервью отметил, что латвийская армия все последние годы совершенствуется и модернизируется, закупая новое вооружение и новую военную технику.
Латвийский бригадный генерал:
Мы готовимся приобрести бронемашины "Хамви". Мы вводим новую камуфляжную форму, которая обеспечит лучшую защиту для наших солдат. Нам нужно совершенствовать всеобъемлющую оборону и противостоять российской пропаганде.
В интервью генерал заявил, что в случае вооружённого конфликта с Россией, как и с любым другим противником, Латвия "готова продемонстрировать свою военную мощь".
Лейиньш:
Мы можем использовать силу противника, как в дзюдо. Наша сила заключается в том, что в России нас считают ничтожными в военном плане. Но наша военная мощь такова, что мы можем удивить противника (Россию) уже в первые дни (вооружённого конфликта).
Чем конкретно армия Латвии собирается "удивлять", генерал не сообщил.
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И пройдем железным строем накануне перед боем.
Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто -
Мы отважные герои очень маленького роста.
Мы отважные герои очень маленького роста.
А враги - гора горою, мимо нас глядят устало.
Они вовсе не герои, но огромные, как скалы.
И холодные как льдины, не воюют, а скучают.
Мы бы всех их победили, только нас не замечают.
Только нас не замечают из-за разницы в размерах,
И за это нас прощают, очень маленьких, но смелых.